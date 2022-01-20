Ла-Пас, , 02:44 — REGNUM Гепрокуратура Боливии потребовала десять лет лишения свободы для экс-главы минздрава республики Марсело Навахасы по делу о закупке аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Боливия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сообщается, что ведомство официально предъявило обвинения по этому делу бывшему главе министерства здравоохранения Боливии, а также еще семерым фигурантам уголовного дела. По версии следствия, они участвовали в схеме по приобретению аппаратов ИВЛ по заведомо завышенной цене.

«Генпрокуратура просит обвинительный приговор для всех виновных и максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы», — отмечается в сообщении.

Напомним, 20 мая 2020 года полиция Боливии задержала главу минздрава Марсело Навахаса по делу о закупках аппаратов ИВЛ. Он занимал должность главы министерства при бывшей и.о. президента страны Жанин Аньес, которая в настоящее время находится под арестом.