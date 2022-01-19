Вашингтон, 20 января, 2022, 02:13 — ИА Регнум. Новый пакет военной помощи США Украине составляет $600 млн, заявил американский президент Джо Байден 19 января в ходе пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

По его словам, оборудование, которое было приобретено на эту сумму, уже отправили Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января издание Politico опубликовало статью о том, что США намерены оказать Украине дополнительную помощь в размере $200 млн, которую тайно одобрили в конце 2021 года. На указанные средства для украинской стороны должны быть закуплены радарная система и морское оборудование.