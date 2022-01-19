Курган, 20 января, 2022, 02:07 — ИА Регнум. В Курганской области временно, до 1 февраля, отменены «фильтры безопасности. То есть приостановлены требования по предъявлению медицинских сертификатов (QR-кодов) о наличии прививки от коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о вакцинации

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С 20 января по 1 февраля при посещении заведений общепита, торговых и торгово-развлекательных центров, торговых объектов площадью более 1000 кв. м, учреждений культуры и спорта, а также в гостиницах, санаториях, на предприятиях, предоставляющих различные услуги, не нужно предъявлять медсертификаты (QR-коды) и другие документы, подтверждающие, что гражданин старше 18 лет вакцинирован либо переболел COVID-19.

Также курганским работодателям рекомендуется по возможности перевести с 24 января 2022 года на дистанционный режим работы не менее 30% работников. А управляющим компаниям не реже одного раза в неделю проводить дезинфекцию в подъездах многоквартирных домов.