Ницца, Франция, , 02:01 — REGNUM По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в центре французского города Ницца, 19 января сообщила газета Nice-Matin со ссылкой на городского прокурора Ксавье Бономма.

Полиция Ниццы (с) twitter @PoliceNat06

Местная полиция проводила операцию по делу об убийстве, совершенном 24 декабря в районе Лас Планас. Полицейские должны были задержать подозреваемых. Один из стражей порядка начал стрелять.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января во французском городе Байонна (департамент Атлантические Пиренеи) полицейские застрелили женщину, которая отказалась остановить свой автомобиль для предотвращения ДТП. Она мешала городскому автобусу и продолжила движение, проехав по ноге одного из стражей порядка.

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