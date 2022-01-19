Вашингтон, 20 января, 2022, 01:01 — ИА Регнум. Россию ожидают ранее невиданные санкции в случае «агрессии на Украине», заявил президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции, посвященной годовщине его президентского срока.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По его словам, российский лидер Владимир Путин еще никогда не видел таких санкций, которые готовятся ввести Соединенные Штаты. В связи с этим Байден призвал решать проблему вокруг Украины дипломатическим путем.

«Это будет катастрофой для России, если они дальше будут завоевывать Украину», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не планирует нападать на Украину. По его словам, Россия не планирует военного вторжения на украинскую территорию и иных агрессивных действий.