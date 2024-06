Лондон, 19 января, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Британская экспериментальная рок-группа Black Country, New Road выпустила свою первую песню в 2022 году под названием Snow Globes, который также стал четвертым синглом их будущего альбома Ants From Up There, который выйдет в феврале 2021 года. Об этом 19 января рассказал портал The Line Of Best Fit.

Официальный YouTube-канал группы Black Country, New Road Обложка альбома Black Country, New Road

Snow Globes — четвертый трек со второго альбома группы Ants From Up There, который вышел после прошлогодних релизов Concorde, Bread Song и Chaos Space Marine.

Барабанщик Чарли Уэйн рассказал о новом треке: «Snow Globes была одной из песен, которая существовала до того, как мы написали большинство песен для нового альбома. Это другое представление о музыкальном мире, который мы хотели исследовать на альбоме в целом. Вместо того, чтобы писать песню с несколькими отдельными разделами, согласно привычной структуре, мы хотели посмотреть, что мы могли бы сделать с одним непрерывным риффом. Это было настоящее исследование в попытке создать что-то максималистское, ограничивая себя минимальным музыкальным выбором».

Ants From Up There последуют за прошлогодним дебютным альбомом группы For the first time, номинированным на премию Mercury.