Рим, 19 января, 2022, 23:17 — ИА Регнум. Правительство Италии должно в кратчайшие сроки принять решение об оказании системной поддержки промышленности, страдающей от роста цен на энергоносители, заявили в среду, 19 января, в национальной бизнес-ассоциации Confindustia.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

В противном случае последствия могут быть плачевными, отметили эксперты и посоветовали властям брать пример с Германии и Франции, где соответствующие решения уже приняты.

Как сообщалось ранее, в 4-м квартале 2021 года цены на электричество и газ для домохозяйств Италии выросли на29% и 14% соответственно. Большую часть используемой электроэнергии Италия в настоящее время импортирует. Власти выделили 1,2 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» в 2021 году и предусмотрели еще 3,8 млрд евро на 2022 год. По данным экспертов, в 2022 году расходы средней итальянской семьи на электричество и газ вырастут на 100 евро в месяц (с учетом бюджетной поддержки — на 65 евро).