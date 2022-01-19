Тирана, 19 января, 2022, 23:25 — ИА Регнум. Министр европейских дел Германии Анна Люрманн 18 января прибыла в Албанию, где заявила, что раздельное ведение переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в Евросоюз осложнило бы ситуацию и потому не приветствуется Берлином.

Gruene.de Анна Люрманн

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заместитель премьер-министра Албании Арбен Ахметай обратился к Люрманн с призывом индивидуально оценивать готовность Северной Македонии и Албании к переговорам.

Политик призвала все страны региона Западные Балканы присоединиться к проекту Open Balkan, а также прокомментировала политическую ситуацию в Албании, призвав представить перед судом обвиняемых в коррупции, то есть влиятельного оппозиционного лидера Сали Беришу, объявленного в США персоной нон грата.

Напомним, переговоры о вступлении Северной Македонии в Евросоюз уже два года блокируются Болгарией, а переговоры со Скопье и Тираной увязаны, и потому Албания также не может начать переговоры.