Приштина, , 21:32 — REGNUM Суд первой инстанции в Приштине 19 января приговорил к условному осуждению сроком два года участницу террористической группировки.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, испытательный срок для женщины будет составлять три года. Если в течение этого срока она совершит уголовное преступление, то будет отбывать два года в тюрьме за вычетом месяца, проведенного под домашним арестом.

Женщина обязана регулярно совершать визиты к психологу или другому специалисту в соответствии с рекомендациями суда в течение двух лет.

19 января США пообещали Косово помощь в борьбе с терроризмом и коррупцией. Напомним, Косово при содействии США эвакуировали из Сирии более сотни своих граждан — бойцов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их родственников.

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