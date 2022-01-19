Санкт-Петербург, 19 января, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что «сине-бело-голубые» интересуются 28-летним французским фланговым нападающим менхенгладбахской «Боруссии» Алассане Плеа.

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«Информация по Плеа — слухи. Что касается Алберто. Мы объявим о результате, когда он будет», — цитирует Медведева РИА Новости.

В текущем сезоне Алассане Плеа забил три мяча и отдал одну результативную передачу в восемнадцати турах немецкой Бундеслиги 2021/22.

Плеа перешел в «Боруссию» 13 июля 2018 года из «Ниццы» за 23 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость французского вингера, по оценкам портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.