Москва, , 23:00 — REGNUM Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров завершили работы на внешней поверхности МКС в условиях открытого космоса и вернулись на российский сегмент орбитальной станции, сообщает 19 января пресс-служба «Роскосмоса».

МКС

Космонавты зашли внутрь Международной космической станции и закрыли выходной люк российского модуля «Поиск».

Работы в открытом космосе они проводили с 15:18 мск, это был первый выход российских космонавтов на внешнюю поверхность МКС в 2022 году.

За несколько часов Шкаплеров и Дубров подготовили новый российский модуль «Причал» к стыковкам с космическими кораблями. На нем установили новую антенну системы сближения и стыковки «Курс-П» и соединили кабели модулей «Наука» и «Причал».

Всего для полной интеграции модуля «Причал» понадобится от девяти до десяти выходов в открытый космос.

Отдельно отмечено, что за время работы Дуброва и Шкаплерова в открытом космосе несколько раз прерывалась связь космонавтов с Землей.

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