Лилль, Франция, 19 января, 2022, 22:51 — ИА Регнум. 19 января в Лилле на стадионе «Пьер Моруа» состоялся матч 20-го тура французской Лиги 1 сезона 2021/22 «Лилль» — «Лорьян». Основное время встречи завершилось со счетом 3:1 в пользу «догов».

Losc.fr «Лилль»

Первый мяч на десятой минуте встречи забил 19-летний французский нападающий Исаак Лиаджи — 1:0. Через девять минут защитник гостей Мориц Йенс срезал мяч в свои ворота — 2:0. На 31-й минуте Рейнилду Мандава довел счет до разгромного, замкнув передачу Ренату Санчеша — 3:0. В компенсированное время вышедший на замену Самбу Сумано забил «гол престижа» — 3:1.

На матче работала бригада арбитров во главе с Флореном Батта. Ассистенты главного судьи — Сирил Мунгер и Орельен Бертомье.

Статистика матча («Лилль"/ «Лорьян»)

Удары 13/17

Удары в створ 5/4

Владение 55%/45%

Угловые 4/2

Нарушения 8/10

Составы команд:

«Лилль»: Грбич, Челик, Ботман, Фонте, Мандава, Санчеш (Шека, 68'), Лиаджи (Веа, 68'), Онана Ньяссе, 76'), Бамба (Гудмундссон, 76'), Дэвид, Йылмаз (Гомес, 82').

«Лорьян»: Нарди, Йенс, Мендес, Петро, Ле Гофф, Абергель, ле Фе (Буагар, 64'), Монкондю (Лемуан, 74'), Моузан (Кариока, 64'), Моффи (Сумано, 74'), Лиоренте (Бурле, 86').

«Лилль», одержав восьмую победу в сезоне и набрав 32 очка, обошел «Нант» и «Монпелье» и поднялся на восьмую строчку. «Лорьян» с семнадцатью очками занимает восемнадцатое место.