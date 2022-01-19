Берлин, 19 января, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Несмотря на то, что Германия решительно отказалась от поставок оружия на Украину, правительство в Киеве не сдаётся. Украинский посол в Берлине Андрей Мельник даже назвал конкретные системы вооружений, которые его страна надеется получить от Германии для защиты от возможного нападения России, передаёт 19 января Spiegel.

Kurious Украина и Германия

«Речь идет, прежде всего, о немецких боевых кораблях, которые являются одними из лучших в мире и которые нам крайне необходимы для надёжной обороны протяжённого побережья в Чёрном и Азовском морях. Существует такой же огромный спрос на самые современные системы ПВО, которые в настоящее время производят немецкие оружейные компании», — заявил украинский дипломат.

Ранее новый канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что выступает против поставок оружия на Украину.

«Федеральное правительство Германии уже много лет придерживается аналогичной стратегии в этом вопросе. Это также означает, что мы не экспортируем смертоносное оружие», — подчеркнул он.