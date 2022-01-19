Дублин, 19 января, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Боно (Пол Хьюсон), вокалист ирландской рок-группы U2, рассказал о своей неприязни к названию своего коллектива и большинству их песен, а также заявил, что недоволен своим собственным голосом. Об этом певец рассказал в подкасте Awards Chatter 18 января.

Remy Группа U2

Фронтмен рассказал, что он выключает радио, когда слышит песни U2, потому что он не может слушать свой вокал. Он утверждал, что научился петь «недавно». Большинство вокальных выступлений «заставляют меня немного съеживаться». «Я был в машине, когда одна из наших песен прозвучала по радио, и я был цвета, как мы говорим в Дублине, алого. Мне просто было так неловко», — рассказал вокалист.

Боно также признал, что ему «все еще» не нравится название группы U2. «В нашей голове это было похоже на самолет-шпион или подводную лодку, это было футуристично», — вспоминает он. «Как оказалось, это подразумевало такое молчаливое согласие, но, нет, мне не нравится это название. Мне все еще не очень оно нравится». Он продолжил: «Пол Макгиннес, наш первый менеджер, сказал нам как-то: «Послушайте, это отличное имя, оно будет хорошо смотреться на футболке, буква и цифра».