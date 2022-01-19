Рим, , 22:13 — REGNUM Лидер итальянской леволиберальной Демократической партии Энрико Летта и глава популистского «Движения 5 звезд» Джузеппе Конте провели рабочую встречу в среду, 19 января.

Сильвио Берлускони European People's Party

Обсуждался вопрос о предстоящих президентских выборах. Национальные СМИ отмечают, что встреча состоялась рано утром и не в офисе, а в квартире Конте.

Леволибералы и популисты недовольны намерением правоконсерваторов выдвинуть в президенты Сильвио Берлускони. Судя по одинаковым записям в соцсетях, они договорились объединить усилия. Однако кто именно станет их кандидатом, не уточняется.

Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также руководители регионов (всего 1009 человек). Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок.

Никто из ведущих политиков, помимо Сильвио Берлускони (он выдвинут правоконсерваторами), пока не выражал открыто намерения выдвигать свою кандидатуру. Выдвижение Берлускони вызывает резкую критику либералов, они обещают выйти из состава правящей коалиции (что может привести к её роспуску) в случае его избрания. Высказывается предположение о возможном выдвижении в президенты нынешнего главы «широкой коалиции» премьер-министра Марио Драги и министра юстиции Марты Картабии. Первый тур выборов пройдет 24 января.