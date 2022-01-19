Лестер, Великобритания, 19 января, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Сегодня, 19 января, в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» «Лестер Сити» сыграет с лондонским «Тоттенхэмом» в рамках 17-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22. Матч был отложен из-за случаев коронавируса в составе «шпор».

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

Стартовые составы команд:

«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель, Чаглар Сеюнджю, Марк Олбрайтон, Янник Вестергор, Люк Томас, Юри Тилеманс, Хамза Чоудури, Кирнан Дьюсбери-Холл, Патсон Дака, Адемола Лукман.

«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Серхио Регилон, Дэвинсон Санчес, Джафет Тангна, Эмерсон, Бэн Дэвис, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Харри Уинкс, Оливер Скипп, Лукас Моура, Харри Кейн.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Ассистенты главного судьи — Марк Перри и Тим Вуд.

На данный момент «Тоттенхэм» с десятью победами и 33-мя очками занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Лестер Сити» с 25-ю очками располагается четырьмя позициями ниже.