Сыктывкар, 19 января, 2022, 21:20 — ИА Регнум. В Коми у всех ковид-пациентов, зараженных штаммом «Омикрон», есть антитела к коронавирусу, сообщает телеканал «Юрган».

Coronavirus-control.ru Тесты на антитела к коронавирусу

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Из 23 заболевших новым штаммом коронавируса только двое госпитализированы. У остальных заразившихся болезнь протекает в легкой форме. 19 пациентов из Сыктывкара, по одному в Сыктывдинском, Корткеросском, Прилузском и Сосногорском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Роспотребнадзоре спрогнозировали поведение «Омикрона» в России.