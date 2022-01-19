Москва, 19 января, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Компания «Яндекс» и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заключили мировое соглашение. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM из здания Арбитражного суда Москвы, где рассматривалось дело о дискриминации сторонних сервисов в поисковике IT-гиганта.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

По имеющейся информации, суд утвердил мировое соглашение «Яндекса» и ФАС. Детали сделки не разглашаются — по ходатайству IT-компании, которое поддержала антимонопольная служба, суд принял решение вести заседания в закрытом режиме. Однако, как удалось выяснить корреспонденту ИА REGNUM, не все третьи лица, участвующие в деле, согласились подписаться под мировым соглашением.

Как сообщало ИА REGNUM, «Яндекс» решил оспорить в Арбитражном суде Москвы возбужденное против него Федеральной антимонопольной службой (ФАС) дело о дискриминации сторонних сервисов в поисковике. Этот процесс грозил обернуться для компании крупным штрафом. Расследование в отношении IT-гиганта началось после того, как онлайн-сервисы IVI, Avito, ЦИАН, Profi.ru, Туту.ру, Drom.ru, 2ГИС, Zoon обвинили «Яндекс» в дискриминации. Их не устраивало, что его поисковая система выдаёт на запросы пользователей сервисы самого «Яндекса», а до конкурирующих потребитель часто не доходит.

В феврале 2021 ФАС выдала «Яндексу» предупреждение за создание дискриминационных условий в поисковой системе. В течение месяца компания должна была предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям продвижения в поисковой выдаче, что и для собственных ресурсов. Однако IT-гигант требование не исполнил.

Первое судебное заседание по этому делу состоялось 22 сентября 2021 года. На нём стало известно, что ФАС и «Яндекс» ведут переговоры о заключении мирового соглашения. Представители компаний, которые жаловались в контролирующий орган на дискриминацию, сообщили, что такой вариант развития событий стал для них неожиданностью.

Что касается представителей антимонопольной службы и IT-гиганта, то и те, и другие попросили суд отложить рассмотрение дела, чтобы у них было время решить спор во внесудебном порядке. В итоге процесс несколько раз переносился по ходатайству сторон, которые никак не успевали заключить мировое соглашение к назначенному судом новому заседанию.