Москва, , 20:28 — REGNUM В Оренбургской области и Татарии временно ограничено движение грузового и пассажирского транспорта на трассе М-5. Движение для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта на участке с 1205-го (н.п. Северное, Оренбургская область) по 1281-й (н.п. Уба, РТ) км федеральной автодороги М-5 «Урал» ограничено с 21:30 (время местное, 19:30 мск) 19 января. Причина ограничения движения транспорта — низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости, сообщает Росавтодор.

Кроме того, с 17:40 (местное время — 19:40) 19 января временно ограничено движение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке с 96 по 132 км федеральной автодороги М-5 «Урал» на подъезде к г. Оренбург в Самарской области. Причина: сильный снег, порывистый ветер, метель.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, облачная с прояснениями погода прогнозируется в предстоящие сутки в Татарии. В отдельных районах республики ожидается туман и слабая метель, местами подморозит до 16 градусов, сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Читайте также: В Татарии синоптики обещают метель и похолодание