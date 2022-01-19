Москва, , 19:17 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 11 по 14 января выросли в среднем на 0,10%, а за период с начала года — на 0,66%. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Цены на продукты питания Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным ведомства, за последний отчётный период среди продовольственных продуктов наиболее заметно подорожали макаронные изделия — на 0,7%, пшеничную мука — на 0,6%, сахар-песок — на 0,5%, гречневая крупа, стерилизованное молоко, печенье — на 0,4%, говядина, сливочное масло, маргарин, сметана, вермишель, рис и водка — на 0,3%, творог, сычужные сыры и хлеб — на 0,2%, мороженая рыба — на 0,1%.

Одновременно с этим куриные яйца стали дешевле на 1,1%, пшено — на 0,9%, шоколадные конфеты — на 0,6%, мясо кур — на 0,4% свинина и варёные колбасы — на 0,3%, сосиски и сардельки, чёрный чай — на 0,2%, подсолнечное масло, полукопчёные и варёно-копченые колбасы — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,9%, в том числе на белокочанная капуста подорожала на 2,1%, помидоры — на 2%, свекла — на 1,3%, бананы — на 1,1%, морковь — на 0,7%, яблоки и огурцы — на 0,6%, картофель — на 0,3%, репчатый лук — на 0,1%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, туалетное мыло подорожало на 0,6%, спички — на 0,5%, хозяйственное мыло — на 0,3%, туалетная бумага, зубные пасты, детские подгузники, сухие корма для домашних животных — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%, дизельное топливо подорожало на 0,2%.