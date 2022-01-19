Донецк, 19 января, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Украинские террористы под руководством британских военных инструкторов готовятся к проведению масштабной диверсии в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, сообщил 19 января журналистам замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Mil.gov.ua Украинские силовики

Разведкой ДНР получены данные о подготовке диверсий на объектах жизнеобеспечения Горловки, Ясиноватой, Докучаевска и других населённых пунктов. Кроме подстанций электроснабжения, водопроводов, линий электропередачи, диверсии планируются и на опасных химических предприятиях.

Кроме того, украинские террористы намерены действовать под видом военных из состава НМ республик Донбасса или ВС России.

«Основной целью данной провокации является обвинение России в создании поводов для развязывания агрессии против Украины, дестабилизация на линии боевого соприкосновения и создание паники среди жителей приграничных населенных пунктов. Это будет использовано украинским политическим руководством для последующего обвинения России в агрессивных действиях в отношении Украины. Призываем общественность и международные наблюдательные организации обратить пристальное внимание на готовящиеся преступные действия украинской стороны», — сказал Эдуард Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пентагоне и Белом доме были сделаны заявления о том, что Россия готовит диверсионные спецоперации «под чужим флагом», которые должны создать повод для «агрессии» против Украины. При этом было заявлено, что жертвами этих спецопераций должны стать «российские военные» или жители республик Донбасса.