Москва, 19 января, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Курс на развитие внутреннего туризма — сегодня один из социально ориентированных российских трендов. В прошлом году был запущен национальный проект, чтобы сделать путешествия по стране удобными, безопасными и интересными. А с 2022 года регионы смогут получить субсидии на развитие туристической инфраструктуры исторических городов. Эксперты ЭИСИ назвали лучшие регионы РФ для внутреннего туризма.

ИА REGNUM Туризм

Пандемия коронавируса стала большим вызовом для региональной политики, но принесла с собой и возможности для развития ее направлений. Среди них — внутренний туризм. «Локомотивами» тренда на его развитие стали губернаторы новой волны, и это неслучайно. Высокое качество туризма позитивно сказывается не только на экономическом развитии региона в целом, но и на уровне жизни жителей за счет создания новой инфраструктуры. Губернаторы новой волны реализуют туристический тренд комплексно и системно — с заботой об интересах людей, пониманием долгосрочных перспектив и принятием эффективных управленческих решений. Комплексность и системность сказываются на результате. На карте России появляются новые точки притяжения туристов, а традиционные места для поездок становятся более комфортными, чем прежде.

«Локомотивами» развития туризма можно считать Калининградскую областьпод руководством Антона Алиханова и Нижегородскую областьво главе с Глебом Никитиным.

В Калининграде, который нередко называют «туристической Меккой», в прошлом году прошла масштабная реконструкция острова Канта, рассчитанная на несколько лет. На его территории находятся Кенигсбергский Кафедральный собор и могила Иммануила Канта, а сам остров — одна из «визитных карточек» региона. Замена брусчатки, укладка сохранившихся исторических каменных плит, создание зон для отдыха туристов и небольшого амфитеатра открыли на острове новое дыхание. Внимание отдыхающих привлекает и установленная система освещения, благодаря которой можно задавать разные сценарии подсветки от спокойной классической до яркой. И это только один из примеров развития туристической инфраструктуры в регионе.

Нижний Новгород, масштабно отпраздновавший в 2021 году 800-летний юбилей, укрепил свой статус популярного туристического направления и даже стал новогодней столицей России 2022. Развитие отрасли в регионе было комплексным: в рамках программы «Город 800» особое внимание уделили благоустройству, реставрации и строительству. Благоустройство затронуло все парки и скверы города. В рамках подготовки к торжествам произошла масштабная реконструкция и реставрация Новгородского кремля, Чкаловской лестницы, парка «Швейцария». Провели благоустройство местного «Арбата» — Большой Покровской улицы и площади Максима Горького. Показательно, что Нижний Новгород все чаще стал упоминаться как «символ средней России», а фраза «быть, а не казаться» теперь неразрывно ассоциируется с регионом.

За «локомотивами» следуют другие регионы губернаторов новой волны, готовые подарить стране новые места для притяжения туристов.

В Забайкальском крае на берегу Хилка недавно открылся ленд-арт-парк «Тужи». Строительство парка осуществлялось при финансовой поддержке правительства Забайкальского края во главе с Александром Осиповым. На территории парка функционирует отель и кэмпинг-парк. Значительную часть территории занимают ландшафтные скульптуры, выполнение известным скульптором местного происхождения Даши Намдаковым. Помимо ленд-арта гости парка могут познакомиться с бытом и традициями бурятских кочевников, поучаствовать в творческой программе мастер-классов с местными художниками и ремесленниками.

В Амурской областимасштабно обновили Тындинский горнолыжный комплекс. «Усть-Корал» является единственной оснащенной трассой в Амурской области и обладает достаточным потенциалом, чтобы стать точкой притяжения для любителей зимних видов спорта со всей России. Сезон длится в Тынде нестандартно долго — с октября по апрель. В рамках субсидии, которую область получила по поручению Юрия Трутнева в 2021 году, для комплекса приобрели современное оборудование стоимостью почти 20 млн рублей.

Новые воздушные ворота открылись для туристов в Тюменской области. По данным Ростуризма появление новой транспортной артерии позволит привлечь в Тюменскую область до 7 млн туристов к 2030 году. И неслучайно, ведь этот регион — настоящая сокровищница для туристов. Помимо многовекового культурно-исторического наследия здесь есть уникальные термальные источники, особенно актуальные как раз в осенне-зимний период. Как отмечал губернатор Александр Моор, идея открыть термальный сезон в Сибири неожиданна для большинства россиян, но этим она и удивительна.

Есть и регионы, где туризм в последнее время набрал достаточную высоту для дальнейшего развития. В Ямало-Ненецком автономном округе началось строительство туристического кластера. Первым этапом станет создание базы на территории природного комплекса «Харбейский», следующими шагом — строительство горнолыжного комплекса на горе Рай-Из с туристической инфраструктурой. В состав кластера также войдет этностойбище «Земля Надежды» и природные объекты — река Харбей, озера Большое Щучье и Хадатаеганлор. Туристические кластеры развиваются на Камчатке. Уже привлекает туристов, но еще находится в процессе развития инфраструктуры туристско-рекреационный кластер «Паратунка». Модернизируется кластер «Заповедная Камчатка», где обитают бурые медведи. Ведутся работы по созданию парка «Три вулкана».

Примеры из регионов губернаторов новой волны показывают, что туризм в стране имеет масштабный потенциал для развития, а федеральный центр готов его поддерживать. Задача регионов в этих условиях — не только осознавать причины туристической привлекательности своей территории, но и иметь комплексную стратегию по реализации потенциала. Эффективная системная работа властей позволит каждому туристу, любящему путешествовать по России, с каждым годом отмечать новые точки на своей персональной карте поездок.