Москва, , 18:16 — REGNUM Проект постановления о признании ЛНР и ДНР внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 19 января. Парламентарии обращаются к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР.

Госдума

«Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации обращается к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой рассмотреть вопрос о признании Российской Федерацией Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств, а также вопрос о скорейшем проведении переговоров с руководством Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в целях создания правовой основы межгосударственных отношений, обеспечивающей регулирование всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи, включая вопросы безопасности», — говорится в документе.

Признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций (ООН) и положит начало процессу международного признания обоих государств, отмечается в обращении.