Страсбург, Франция, 19 января, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Странам Западных Балкан нужно предложить четкую перспективу членства в ЕС. Об этом 19 января заявил президент Франции Эммануэль Макрон, обращаясь к депутатам Европейского парламента в Страсбурге.

Никита Устинов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Нам нельзя отдаляться от Западных Балкан (…) Они должны получить от нас разумные сроки для вступления в Евросоюз», — процитировало агентство «Бета» слова Макрона.

Тем не менее, считает президент Франции, сегодняшняя Европа не сможет принять новых членов, и поэтому ей «нужны перемены, которые повлияли бы на более быстрое и эффективное принятие решений».

Напомним, что осенью 2021 года, во время саммита ЕС — Западные Балканы, страны Евросоюза отказались определить конкретные сроки приема стран региона в состав сообщества.