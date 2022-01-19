Кишинёв, 19 января, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Решение ввести режим ЧП в Молдавии принято исполнительной властью республики. Об этом сообщили 19 января в пресс-службе молдавского правительства. Введение чрезвычайного положения вызвано газовым кризисом.

Privesc.Eu Moldova Наталья Гаврилица

По словам премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы, решение о введении режима ЧП в республике одобрено министрами. Чрезвычайное положение будет длиться 60 дней.

Теперь это решение должен утвердить парламент Молдавии, а затем уже действовать начнёт комиссия по чрезвычайным ситуациям страны: будут приняты меры для бесперебойного снабжения газом потребителей страны.

Таким образом Кишинёв отреагировал на уведомление Газпрома о приостановлении газовых поставок в Молдавию в случае сохранения «Молдовагазом» задолженности за текущее потребление газа.