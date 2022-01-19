Москва, 19 января, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Москва и Тегеран могли бы вместе противостоять произволу Вашингтона на мировой арене, заявил 19 января президент Ирана Сейед Ибрагим Раиси.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Об этом он сообщил в ходе встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, такое взаимодействие может создать синергию.

«Мы можем создать синергию в нашем взаимодействии. Мы больше 40 лет уже противостоим американцам. И мы никогда не остановим прогресс и развитие страны из-за санкций или угроз», — сказал Раиси.

Кроме того, он заявил о намерении Ирана сделать отношения с «дружественной» Россией постоянными, стратегическими, «устойчивыми и всесторонними».