Москва, 19 января, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Позиция президента Ирана Ибрагима Раиси по ядерной сделке (Совместному всеобъемлющему плану действий, СВПД) очень важна для руководства России, заявил 19 января президент РФ Владимир Путин на встрече с иранским коллегой.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Владимир Путин «Мне очень важно узнать Вашу позицию по СВПД».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве началась встреча Путина с Раиси, которую президент России начал с просьбы передать «самые наилучшие пожелания духовному лидеру Ирана»Али Хаменеи.