Путин спросил Раиси, что тот думает о ядерной сделке
Москва, 19 января, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Позиция президента Ирана Ибрагима Раиси по ядерной сделке (Совместному всеобъемлющему плану действий, СВПД) очень важна для руководства России, заявил 19 января президент РФ Владимир Путин на встрече с иранским коллегой.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
«Мне очень важно узнать Вашу позицию по СВПД».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве началась встреча Путина с Раиси, которую президент России начал с просьбы передать «самые наилучшие пожелания духовному лидеру Ирана»Али Хаменеи.