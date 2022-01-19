Санкт-Петербург, , 17:05 — REGNUM 28-летний французский фланговый нападающий Алассане Плеа, выступающий последние четыре года за менхенгладбахскую «Боруссию», попал в сферу трансферных интересов санкт-петербургского «Зенита». Об этом 19 января сообщил журналист Фабрицио Романо.

Логотип «Зенита»

В текущем сезон на счету французского вингера лишь три забитых мяча и одна результативная передача в восемнадцати матчах немецкой Бундеслиги 2021/22. Для сравнения, в прошлом сезоне футболист набрал 16 (12+4) очка в 39-ти матчах за «жеребят» во всех турнирах.

«Боруссия» выкупила Плеа у «Ниццы» 13 июля 2018 года за 23 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.