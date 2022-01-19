Давос, Швейцария, 19 января, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что России «нельзя позволять силой менять национальные границы», и выступил в поддержку «территориальной целостности Украины», сообщает 19 января Spiegel.

Олаф Косинский Канцлер Германии Олаф Шольц

Шольц отметил, что пока невозможно сказать, смогут ли интенсивные дипломатические усилия привести к деэскалации ситуации на границе России с Украиной, однако подчеркнул, что «границы не должны быть сдвинуты силой».

«После многих лет растущей напряженности молчание не является разумным вариантом», — заявил Шольц в своем первом выступлении на форуме в качестве канцлера, подчеркнув необходимость «соблюдения силы закона, а не закона сильнейшего».