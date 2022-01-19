Москва, 19 января, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Сирия смогла преодолеть критически опасную ситуацию террористической угрозы, во многом опираясь на помощь России и Ирана, заявил 19 января президент РФ Владимир Путин на встрече с иранским президентом Ибрагимом Раиси.

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Напомним, 19 января президент России принимает в Кремле президента Ирана.

Переговоры затрагивают масштабный комплекс вопросов взаимодействия двух стран, в том числе в торгово-экономической, политической, а также в военно-технической сферах.