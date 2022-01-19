Ново-Огарево, Московская область, 19 января, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Иран и ЕАЭС заинтересованы в создании совместной зоны свободной торговли. Об этом 19 января заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Ирана Сейедом Ибрагимом Раиси.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

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"На основе временного соглашения развиваются отношения Ирана с ЕАЭС, и мы активно работаем, для того чтобы создать долгосрочную основу зоне свободной торговли между Ираном и нашим объединением», — заявил Путин.

«Иран активно в качестве наблюдателя работает в Шанхайской организации сотрудничества, ну и, конечно, мне очень важно узнать вашу позицию по СВПД (совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана)», — указал он.