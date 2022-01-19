Улан-Батор, 19 января, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Монголия, в советский период всегда бывшая верным союзником СССР, после развала социалистического содружества была вынуждена искать новый путь в мировой политике. От чего зависел этот выбор и не приближается ли время его пересмотреть, рассказывает редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Монголия

После крушения советского проекта, Монголии пришлось уравновешивать свою экономическую зависимость от Китая поиском новых торговых партнеров. Среди них важное место заняли Япония и США, что теперь, в период нарастающего противостояния этих стран с Китаем, позволяет им надеяться разыграть антикитайскую карту и с участием Монголии. Но усилия Китая по продвижению своего проекта «Нового шелкового пути» с каждым новым успехом отдаляют возможность использовать в антикитайской стратегии монгольский фактор сам по себе. А организовать общерегиональный конфликт у Запада, похоже, просто не хватит сил. Что подтверждает такое впечатление? Читайте статью Модеста Колерова

После Казахстана и перед Тайванем: что ждёт Монголию в новом мире?