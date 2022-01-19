Профессор РЭШ рассказал, из-за чего могут обвалиться цены на нефть
Москва, 19 января, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Недостаточное ужесточение денежно-кредитной политики в США может сказаться на нефтяных котировках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявил приглашенный профессор Российской экономической школы Александр Маланичев.
«Модельный расчет среднегодовой цены на нефть марки Brent в 2022 году составляет 81 доллар за баррель, — сказал он. — Цена может оказаться выше указанного уровня из-за неспособности или нежелания ОПЕК+ и США нарастить предложение нефти. Другой фактор высокой цены — недостаточное ужесточение денежно-кредитной политики в США в ходе борьбы с инфляцией. Такое может произойти из-за неготовности ФРС США негативно воздействовать на национальный фондовый рынок и стратегии постепенного обесценения государственного долга. Нижний сценарий цены может определяться возможным негативным влиянием штамма «Омикрон» и последующих мутаций коронавируса, на рост азиатских экономик и спроса на нефть. Одновременно ОПЕК имеет 4 млн баррелей в сутки свободных мощностей, которые в случае развязывания ценовой войны могут включиться в работу и обвалить цены. Сюда же можно прибавить и выведенные из эксплуатации мощности ОПЕК в объеме 2,2 млн баррелей в сутки. Большая часть из них принадлежит Ирану и Ливии».
Как полагает профессор, эти мощности также могут быть задействованы в случае улучшения военно-политической ситуации вокруг этих стран.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Маланичев объяснил, что нынешний уровень запасов нефти недостаточен для обслуживания мирового спроса.