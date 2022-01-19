Москва, 19 января, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Недостаточное ужесточение денежно-кредитной политики в США может сказаться на нефтяных котировках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявил приглашенный профессор Российской экономической школы Александр Маланичев.

Artur1917 Добыча нефти

«Модельный расчет среднегодовой цены на нефть марки Brent в 2022 году составляет 81 доллар за баррель, — сказал он. — Цена может оказаться выше указанного уровня из-за неспособности или нежелания ОПЕК+ и США нарастить предложение нефти. Другой фактор высокой цены — недостаточное ужесточение денежно-кредитной политики в США в ходе борьбы с инфляцией. Такое может произойти из-за неготовности ФРС США негативно воздействовать на национальный фондовый рынок и стратегии постепенного обесценения государственного долга. Нижний сценарий цены может определяться возможным негативным влиянием штамма «Омикрон» и последующих мутаций коронавируса, на рост азиатских экономик и спроса на нефть. Одновременно ОПЕК имеет 4 млн баррелей в сутки свободных мощностей, которые в случае развязывания ценовой войны могут включиться в работу и обвалить цены. Сюда же можно прибавить и выведенные из эксплуатации мощности ОПЕК в объеме 2,2 млн баррелей в сутки. Большая часть из них принадлежит Ирану и Ливии».

Как полагает профессор, эти мощности также могут быть задействованы в случае улучшения военно-политической ситуации вокруг этих стран.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Маланичев объяснил, что нынешний уровень запасов нефти недостаточен для обслуживания мирового спроса.