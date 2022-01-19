Бухарест, 19 января, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Правительство Румынии утвердило окончательный вариант плана электрификации железнодорожного участка «Клуж — Орадя», являющейся крупнейшей магистралью внутреннего значения. Об этом 19 января сообщил бухарестский информационный портал HotNews.

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Согласно официальной информации, для реализации указанного плана из государственного бюджета будет выделено девять миллиардов леев (около $2 млрд). По словам министра транспорта Румынии Сорина Гриндяну, осуществление проекта позволит в значительной степени поднять престиж румынской транспортной системы.

Соответствующие работы будут вестись в рамках программы модернизации Железных дорог Румынии (CFR). О необходимости электрификации участка «Клуж — Орадя» в Бухаресте впервые заговорили еще в 1991 году, однако до недавнего времени в румынской казне на это было недостаточно средств.