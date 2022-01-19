Таллин, 19 января, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Смена Чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Эстонии пройдет в конце января 2022 года. Об этом покидающий Эстонию бывший посол Александр Петров сообщил местному порталу sputnik-meedia.ee.

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«Я уезжаю 21 января, мой приемник прибудет 28 января 2022 года. Я, кстати, всегда обращал внимание на то, что мы придаем огромное значение сохранению наших дипломатических отношений на уровне послов. Поэтому период отсутствия посла минимальный», — заявил руководитель российской дипмиссии.

По его словам, новый посол в Эстонии, Владимир Липаев, человек с большим опытом и знаниями.

«Хотелось бы пожелать ему успехов с самого начала его пребывания здесь, в Эстонии», — заявил Александр Петров в интервью изданию sputnik-meedia.ee.

Ранее Петров выразил готовность приехать в Эстонию уже в качестве частного лица. Он признался, что ему нравится природа острова Сааремаа.

Дипломат высказал пожелание Эстонии быть более самостоятельной при принятии решений: «Я понимаю, что Эстония находится под давлением Брюсселя и США, но хочу все же пожелать эстонскому государству больше думать о своих национальных интересах».

Александр Петров занимал должность Чрезвычайного и полномочного посла РФ в Эстонии с августа 2015 года по декабрь 2021 года.