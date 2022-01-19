Джакарта, 19 января, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Министр торговли Индонезии Мухаммад Лутфи заявил, что государству снова разрешили экспортировать продукты, содержащие яйца и молоко, в Европу, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Продукты

Решение было принято Европейской комиссией.

«Это глоток свежего воздуха для индонезийских экспортеров особенно во время пандемии COVID-19», — заявил министр торговли Индонезии.

По словам министра, Европейский союз является одним из крупнейших в мире импортеров сельскохозяйственных продуктов.

Напомним, согласно данным Евростата, экспорт продуктов питания и напитков из Индонезии в Европейский союз в 2020 году достиг 106 млн евро.