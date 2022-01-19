Кабул, , 16:02 — REGNUM В уезде Каргайи афганской провинции Лагман в результате отравления угарным газом погибли пять членов одной семьи. Об этом сообщают местные источники, пишет 19 января агентство «Шафакна».

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Абдул Гафур, родственник этой семьи, сказал, что в результате инцидента погибли мужчина по имени Мохаммад Аслам, его жена и трое детей. По его словам, в семье было пять человек, и все они мертвы.

Салахуддин Захид, пресс-секретарь губернатора провинции Лагман, подтвердил случившееся, но не сообщил подробностей.

Подобное происходит не в первый раз. Такие инциденты происходили зимой в разных частях Афганистана, в результате которых погибло несколько человек.