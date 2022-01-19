Кабул, 19 января, 2022, 16:02 — ИА Регнум. В уезде Каргайи афганской провинции Лагман в результате отравления угарным газом погибли пять членов одной семьи. Об этом сообщают местные источники, пишет 19 января агентство «Шафакна».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Абдул Гафур, родственник этой семьи, сказал, что в результате инцидента погибли мужчина по имени Мохаммад Аслам, его жена и трое детей. По его словам, в семье было пять человек, и все они мертвы.

Салахуддин Захид, пресс-секретарь губернатора провинции Лагман, подтвердил случившееся, но не сообщил подробностей.

Подобное происходит не в первый раз. Такие инциденты происходили зимой в разных частях Афганистана, в результате которых погибло несколько человек.