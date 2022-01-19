Ижевск, 19 января, 2022, 15:47 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента старта кампании по массовой вакцинации граждан от COVID-19 положительный тест на коронавирус получили 2259 полностью привитых граждан. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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В том числе 1901 человек заразился коронавирусом после вакцинации препаратом «Спутник V» (ГамКовидВак), что составляет 0,4% от общего числа привитых этой вакциной жителей республики. После прививки «ЭпиВакКорона» положительный тест получили 459 человек или 0,89%, после «КовиВак» — 23 человека или 0,42%, после «Спутник лайт» — 343 человека (0,29%).

До настоящего момента в республику поступило 937 302 комплекта вакцины от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 19 января в Удмуртии прививку от коронавируса сделал 677 461 человек. Второй компонент препарата получили 530 110 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Напомним, для формирования коллективного иммунитета в регионе полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

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