Тюмень, 19 января, 2022, 15:35 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки обнаружено 363 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 19 января сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 357 случаев.

С начала пандемии в Тюменской области на 19 января подтвердили 94 479 случаев заражения коронавирусом, вылечились 83 669 тюменцев, скончался 3631 пациент (девять за последние сутки).