Владимир, 19 января, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Во Владимирской области 19 января подтвержден 251 новый случай заражения коронавирусом — на восемь больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 84 тыс. 785 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 77 тыс. 327 пациентов, в том числе 319 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 3025 человек. За последние сутки подтверждено семь новых летальных случаев.