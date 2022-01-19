Братислава, 19 января, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Крым останется российским регионом, с Москвой нужно развивать отношения, а санкции против РФ только вредят. Об этом вице-премьер Словакии, министр экономики Рихард Сулик заявил в опубликованном 19 января интервью братиславской газете Pravda.

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По его словам, страны должны торговать друг с другом, но некоторые словацкие экспортеры пострадали из-за антироссийских санкций. В ситуации с Крымом он призвал смотреть вперёд и строить отношения с Россией.

«Санкции приносят вред, а россияне в любом случае не вернут Крым [Украине]», — сказал Сулик.

Словацкий вице-премьер отметил, что с ним солидарны представители высшего руководства других стран Евросоюза. О своих взглядах они говорят «за закрытыми дверями» на заседаниях в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинские неофашисты хлынули бы в Крым, если бы он не воссоединился с Россией в 2014 году.

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