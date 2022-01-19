Салехард, 19 января, 2022, 15:09 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом, четыре из них зафиксировано у вахтовых работников. Об этом 19 января сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 146 случаев.

Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 194 человека. С начала пандемии в ЯНАО на 19 января подтвердили 63 242 случая заражения коронавирусом, вылечился 59 579 человек, скончались 973 ямальца.