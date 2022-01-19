Астрахань, 19 января, 2022, 15:06 — ИА Регнум. В Астраханской области 19 января подтверждено 238 новых случаев заражения коронавирусом — на 23 больше, чем было выявлено днём ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было зарегистрировано 84 тыс. 158 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 917 человек.

За весь период 2570 человек скончались. Восемь новых случаев зарегистрировано за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,39.