Архангельск, 19 января, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В Архангельской области выявили первых зараженных штаммом коронавируса «Омикрон».

Центр «Вектор» Фото штамма «Омикрон»

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Управлении Роспотребнадзора, семь заболевших выявили в областном центре, по одному случаю зафиксировано в Северодвинске и Новодвинске.

«Все пациенты уже находятся на амбулаторном этапе лечения», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, «Омикрон» добрался до Краснодарского края.