Таллин, , 14:52 — REGNUM По положению на 17 января в Эстонии зарегистрировано 45 305 безработных, это на 2 150 человек больше, чем неделю назад. Об этом сообщила Касса по безработице страны со ссылкой на собственные данные.

Безработица Picserver.org

Таким образом, в Эстонии 6,9% трудоспособного населения стоит на учете в качестве безработных. Самым высоким уровень безработицы остается на северо-востоке — в Ида-Вирумаа (11%), а самым низким — на острове Хийумаа (3,7%).

В Харьюмаа (Таллин и пригороды) уровень безработицы равен 6,6%. Без работы в столичном регионе числятся 21 006 человек, в том числе 15 336 — в Таллине. В Тарту были зарегистрированы 2 730 безработных, во всем Тартумаа — 4 374.

В Ида-Вирумаа на учете в Кассе по безработице стоят 6 424 человека, из них 2 943 в Нарве, 1 627 — в Кохтла-Ярве, 548 — в Силламяэ. В городе-курорте Пярну без работы находились 1 718 человек, во всем Пярнумаа — 2 926.

Ровно год назад уровень безработицы в Эстонии составлял 8,4%. Без работы тогда были 54 312 человек. После летнего оживления эти цифры постоянно снижались вплоть до января 2022 года.