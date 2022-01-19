Лондон, 19 января, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Несколько тысяч легких противотанковых ракет поставила Украине Великобритания. Об этом 19 января сообщил заместитель британского министра обороны Джеймс Хиппи в эфире радио LBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Готова ли Британия к терактам

«Мы направили украинским вооруженным силам тысячи легких противотанковых ракет… Украинцы — гордая суверенная нация, и они готовы отстаивать каждую пядь своей страны», — сказал он.

При этом ранее министр обороны Британии Бен Уоллес рассказал, что Лондон намерен поставить Киеву лёгкие противотанковые оборонительные вооружения для «самообороны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют усилия любых стран для урегулирования ситуации на Украине, если власти Турции смогут повлиять на Киев и сподвигнуть его на выполнение минских соглашений, это можно только приветствовать.