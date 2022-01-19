Вашингтон, 19 января, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Член Сената США призвал американскую администрацию разморозить активы Афганистана, чтобы помочь народу этой страны.

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Как сообщает агентство Мехр Ньюс», сенатор от Вермонта Берни Сандерс в своем Twitter-аккаунте призвал к высвобождению финансовых ресурсов страны, назвав ситуацию в Афганистане катастрофической.

«Афганистан стоит на пороге гуманитарной катастрофы, — написал Сандерс в Twitter. — Я призываю администрацию Байдена немедленно разблокировать миллиарды средств афганского правительства, чтобы помочь предотвратить этот кризис и гибель миллионов людей».

Страна находится на грани гуманитарной катастрофы после того, как в середине августа к власти пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), положившие конец 20-летней войне в Афганистане под руководством США.

Активы Афганистана на миллиарды долларов были заморожены Вашингтоном, иностранная помощь серьезно сокращена, и более половины населения находится под угрозой голода.

По данным агентств по оказанию помощи, в 2022 году в Афганистане от острого недоедания будут страдать около 4,7 миллиона человек, в том числе 1,1 миллиона детей.

Через два дня после того, как ООН объявила, что в 2022 году Афганистану потребуется помощь в размере 5 миллиардов долларов, генсек организации Антониу Гуттереш призвал Вашингтон взять на себя инициативу, помогая Афганистану предотвратить крах.

В прошлом месяце международные доноры согласились предоставить Афганистану помощь в размере 280 миллионов долларов после неоднократных предупреждений о том, что этой зимой более половины населения Афганистана столкнулись с острой нехваткой продовольствия.