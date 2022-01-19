Мурманск, 19 января, 2022, 14:15 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области выявлено 147 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией выросло в регионе до 93 947, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, за сутки в от ковида скончались пять человек, на лечении остаются 13 333 пациента.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области резко выросла заболеваемость ковидом среди пожилых.