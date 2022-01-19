Москва, 19 января, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Стоимость своих архивных тарифов намерены увеличить операторы сотовой связи в России. Об этом 19 января сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на рынке связи.

(сс) Fotorech Сотовая связь

В материале издания отмечается, что «Вымпелкoм» вслед за МТС в скором времени на 10% увеличит стоимость своих архивных тарифов, а с февраля также сделает это «Мегафoн» и потом — Tele2.

Помимо того, указывается, что в «Вымпелкoме» подтвердили эту информацию, отметив, что в данный момент рассматривается такая возможность. В то же время, в компании заявили, что абоненты будут предупреждены об этом заранее и им дадут возможность выбрать дополнительные бонусы или сменить свой тариф.

Кроме того, отмечается, что в «МегаФоне» и Tele2 эту информацию комментировать не стали, а в МТС указали, что компания предложила своим абонентам остаться на действующем тарифе или сменить его.

При этом в МТС также отметили, что подорожание архивных тарифов связано с ростом стоимости содержания и строительства сетей, и с дополнительными расходами, требующих исполнения «закона Яровой» по хранению данных и другие предписания регулятора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в 2022 году сотовой связью и мобильным доступом в интернет будет обеспечено 48 населенных пунктов Забайкалья.